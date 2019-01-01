الاتحاد السعودي يعلن موعد إجراء قرعة كأس الملك

تعرف على موعد انطلاق كأس خادم الحرمين الشريفين

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة السعودي، عن تحديد موعد إجراء قرعة دور الـ16 ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، لموسم 2019-2020.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد السعودي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يعلن خلالها عن إجراء القرعة يوم 7 أكتوبر المقبل.

غموض موقف كاريلو من المشاركة مع الهلال أمام الفيحاء

القرعة ستجرى بمشاركة جميع أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين "16 فريق"، أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين "20 فريقًا".

كما يشارك أيضًا أندية دوري الدرجة الثانية "24 فريقًا"، بالإضافة إلى الأندية المتأهلة من دوري الدرجة الثالثة اللواء، وعكاظ وطويق وطبرجل.

📝 — لجنة المسابقات تحدد موعد إجراء قرعة دور الـ64 لبطولة #كأس_خادم_الحرمين_الشريفين . pic.twitter.com/QGq5WRb3RY — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) September 12, 2019

وأكد نعيم البكر، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي، على أن اللجنة قررت إجراء قرعة الأدوار المتقدمة من المسابقة بعد نهاية دور الـ64.

البكر أشار إلى أن الهدف من هذا الأمر، هو لعب دور الـ64 في وقت مبكر من الموسم، ليعطي مساحة أكبر في الروزمانة.

ومن المقرر أن يُلعب دور الـ64 خلال الفترة من 3 إلى 10 نوفمبر المقبل، على أن تجرى قرعة دور الـ32 في مطلع ديسمبر القادم.