الاتحاد يسعى لفك عقدة الرائد، والأهلي يُحاول تفادي "الرقم الأسوأ"

مباريات منتظرة اليوم في الدوري السعودي

تنطلق اليوم السبت مباريات الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، ويحل خلالها الاتحاد ضيفًا على الرائد في البريدة فيما يستضيف الفتح القطب الثاني في جدة "الأهلي" على ملعبه في الإحساء.

الاتحاد استطاع في الجولات الأخيرة خطف المركز الثالث في جدول الترتيب من الأهلي، إذ يمتلك حاليًا 41 نقطة ويبتعد بفارق 4 نقاط فقط عن الصدارة، فيما تراجع جاره للمركز الخامس بـ35 نقطة وبفارق الأهداف عن الرابع التعاون.

ويسعى العميد خلال مباراة اليوم لفك عقدة الرائد في البريدة، إذ لم ينجح الفريق في الفوز هناك منذ 1682 يومًا، وقد اكتفى خلال تلك الفترة بتحقيق التعادل مرتين.

ويعود تاريخ آخر انتصار للاتحاد على الرائد خارج ملعبه إلى 11 أغسطس 2016، وقد حققه في الجولة الافتتاحية لموسم 2016-2017 بنتيجة 3-2، لعب بعدها الفريقان 3 مباريات فاز الرائد في الأولى وتعادلا مرتين.

من جانبه، توجه الأهلي إلى الإحساء مساء أمس ولا هدف له سوى العودة من هناك دون خسارة، حتى يُوقف سلسلة خسائره الأخيرة والتي وصلت إلى 4 متتالية في الدوري السعودي.

الأهلي حال عاد إلى جدة خاسرًا أمام الفتح سيُحقق أسوأ سلسلة من الخسارة في تاريخه خلال دوري المحترفين السعودي، إذ لم يسبق للفريق أن تلقى أكثر من 4 خسائر متتالية.

الخسارة الأخيرة أمام النصر 2-1 جعلت الراقي يُعادل رقمه السلبي الذي حققه مرتين قبل ذلك، موسمي 2010-2011 و2012-2013، ولذا سيُحاول تفادي تحقيق الرقم الأسوأ حين يحل ضيفًا على الفتح مساء اليوم.

يُشار إلى أن الأهلي خسر أمام الشباب والفيصلي وضمك والنصر، وتُحاول إدارته حاليًا الوصول لحل ودي مع المدرب فلادان ميلويفيتش حول فسخ العقد بالتراضي لكنه يُصر على تقاضي قيمة الشرط الجزائي كاملة وهو ما يُعيق إقالته.