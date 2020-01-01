أخبار الاتحاد اليوم | تصريحات بريجوفيتش المثيرة، ومعسكر مغلق قبل الفيصلي

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 21 نوفمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 21 نوفمبر الخاصة بنادي الاتحاد السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

تصرف غير معتاد من الاتحاد قبل مواجهة الفيصلي

قرر فابيو كاريلي المدير الفني للاتحاد دخول اللاعبين معسكر مغلق في المجمعة لمدة يومين قبل مواجهة الفيصلي في الدوري السعودي يوم الإثنين القادم.

وسيخضع اللاعبون والعناصر العاملة في الأجهزة الفنية والإدارية والطبية المختلفة لمسحة طبية للتأكد من سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا ومن ثم سيتوجهون إلى المجمعة قبل المباراة بيومين على غير المعتاد.

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