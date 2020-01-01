رودريجيز يُنعش تدريبات الاتحاد قبل مواجهة الفيصلي

مهاجم الرأس الأخضر جاهز للمباراة

انخرط جاري رودريجيز في تدريبات فريقه الاتحاد يوم أمس الجمعة وظهر بمستوى ممتاز ليؤكد تعافيه وجاهزيته لمواجهة الفيصلي يوم الإثنين القادم.

المهاجم صاحب الـ29 عامًا كان قد تعرض لإصابة في مفصل قدمه خلال مواجهة التعاون في رابع جولات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وغاب عن التدريبات خلال الأيام الأخيرة.

الاتحاد كان قد قطع إعارة رودريجيز واستعاده من فنربخشه بداية هذا الموسم، وقد خاض معه 3 مباريات سجل خلالها هدفًا وصنع آخر.

المزيد من الفرق

البرازيلي فابيو كاريلي المدير الفني للعميد خصص جزءًا كبيرًا من مران الأمس للجوانب الفنية، إذ أجرى العديد من المناورات بين اللاعبين طبق خلالها عددًا من الأفكار التكتيكية التي ينوي انتهاجها أمام الفيصلي.

الكشف عن قائمة جول 50: أفضل 50 لاعب كرة قدم في العالم