أخبار الاتحاد اليوم | طبيعة إصابة السواط واليامي، وتحسن ملفت عن الموسم الماضي

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 8 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 8 ديسمبر الخاصة بنادي الاتحاد السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

تحسن ملفت في أداء ونتائج الاتحاد مقارنة بالموسمين الأخيرين

دخل الاتحاد المربع الذهبي لجدول ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية الجولة السابعة لأول مرة منذ موسمين، وقد جمع الفريق 12 نقطة بعد فوزه على الوحدة 2-1.

الاتحاد كان في المركز الثامن بعد 7 جولات من الموسم الماضي بـ9 نقاط، وقد بدا واضحًا تحسن دفاعه الذي لم يستقبل سوى 5 أهداف هذا الموسم مقارنة بـ11 في الموسم الماضي، لكن هجومه حافظ على قوته بإحراز 10 أهداف في كلٍ من الموسمين.

المزيد من الفرق

الاتحاد حقق رقمًا جيدًا آخر وهو تجنب الخسارة لـ49 يومًا، حيث كانت آخر خسارة له في الجولة الأولى من الدوري السعودي أمام الاتفاق.

كاريلي يرفض الراحة ويُواصل الاستعداد لمواجهة الشباب

رفض المدرب فابيو كاريلي منح اللاعبين أي راحة عقب الفوز على الوحدة في الدوري السعودي، وقد أخضع اللاعبين مساء أمس لمران جماعي استعدادًا لمواجهة الشباب يوم الجمعة القادم.

وفرض المدرب البرازيلي حصة تدريبية استرجاعية للاعبين الأساسيين في المباراة، بينما أدى البقية تدريباتهم الاعتيادية، التي تضمت بعض التدريبات البدنية والفنية.

الكشف عن طبيعة إصابة السواط، وفحوصات جديدة لليامي

أفادت مصادر صحفية أن عبد المجيد السواط لاعب وسط الاتحاد تعرض لإصابة في عضلة الساق خلال تدريبات الفريق استعدادًا لمواجهة الوحدة الماضية، والتي حسمها العميد لصالحه 2-1.

السواط غاب عن مواجهة الوحدة وكذلك عن المران الرئيسي مساء أمس، إذ يُواصل حاليًا العمل وفق برنامجه العلاجي ولا تبدو حالته صعبة.

من جانب آخر، من المقرر أن يخضع عبد الرحمن اليامي لفحوصات طبية جديدة لتحديد نوع إصابته ومدة غيابه عن الفريق.

جدول ترتيب الدوري السعودي 2020-2021