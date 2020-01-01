أخبار الاتحاد اليوم | عقوبات من الاتحاد العربي، وأخبار رائعة حول المصابين

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 14 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 14 ديسمبر الخاصة بنادي الاتحاد السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

الاتحاد العربي يُعاقب الاتحاد والشباب بالغرامة المالية

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن لجنة الانضباط في الاتحاد العربي لكرة القدم أصدرت عقوبات على ناديي الاتحاد والشباب بناءً على التقارير المرفوعة من حكم مواجهة ذهاب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية البطلة التي جمعت الفريقين مؤخرًا وانتهت بالتعادل 2-2.

وأضافت أن مراقب المباراة والمراقب الطبي شاركا في كتابة التقرير، مشيرة إلى أن العقوبات الصادرة بحق الفريقين عبارة عن غرامة مالية بقيمة 25 ألف دولار ضد الاتحاد، منها 10 آلاف نتيجة عدم حضور المدرب فابيو كاريلي المؤتمر الصحفي، و5 آلاف ضد الشباب.

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الاتحاد يستعيد اليامي والسواط

استعاد الاتحاد لاعبيه عبد الرحمن اليامي وعبد المجيد السواط بعد غيابهما عن اللعب خلال المباريات الأخيرة للإصابة.

اللاعبان شاركا في مران الأمس عقب تعافيهما من الإصابة، ومن المتوقع أن يُشاركا في مباراة دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الوحدة يوم الخميس القادم.

الأحمدي يُعوض هنريكي أمام الوحدة

بات مؤكدًا أن يعود كريم الأحمدي للتشكيل الأساسي للاتحاد خلال مباراة الخميس القادم أمام الوحدة في كأس الملك، وذلك تعويضًا لغياب برونو هنريكي الذي غادر إلى بلاده البرازيل لحضور ولادة طفله الأول.

الأحمدي غاب عن العميد خلال المباريات الأخيرة للإصابة، وقد شارك من دكة البدلاء خلال مواجهة الشباب الأخيرة.

المولد يعود للاتحاد أمام الوحدة

تواصلت الأخبار السعيدة في البيت الاتحادي، حيث بات مؤكدًا قدرة فهد المولد على لعب المباراة القادمة أمام الوحدة في كأس الملك يوم الخميس القادم.