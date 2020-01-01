أخبار الاتحاد اليوم | عودة رودريجيز، ورحيل أوفيني

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 20 أكتوبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لانطلاق الموسم الجديد ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا .

وتتصدر استعدادات الاتحاد السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فابيو كاريلي وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 20 أكتوبر 2020 ...

اتجاه لفسخ عقد أوفيني واستبداله بمدافع آخر

أفادت صحيفة المدينة السعودية أن الاتحاد يتجه لفسخ عقده مدافعه برونو أوفيني بعد مستواه المتواضع مع الفريق وأخطائه الكثيرة خلال مواجهة الاتفاق التي تسببت في الخسارة 2-1.

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وأضافت أن الإدارة تعكف حاليًا على إيجاد البديل المناسب، مشيرة إلى أنه قد يصل خلال الأيام القليلة القادمة.

هوساوي في تدريبات الاتحاد استعدادًا للفتح

انتظم عمر هوساوي مدافع الاتحاد الجديد في التدريبات الجماعية استعدادًا لمواجهة الفتح في ثاني جولات الدوري السعودي، وذلك بعد انضمامه رسميًا للعميد قادمًا من النصر في صفقة انتقال حر.

الاتحاد الثالث أكثر الأندية شعبية في السعودية

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم فوز الهلال في استفتاء أكثر الأندية شعبية في السعودية، بعدما حصد 49% من الأصوات ليتفوق على عدوه اللدود "النصر" الذي لم يجمع أكثر من 33%.

وقد جاء الأهلي والاتحاد في المركز الثالث بحصول كل منهما على 7% من الأصوات، وأخيرًا الشباب خامسًا بـ4%.

وأوضحت صحيفة الرياضية السعودية أن المالكي سيحتاج 10 أيام للعلاج والتأهيل قبل العودة للتدريبات الجماعية مع زملائه.

رسميًا | الاتحاد يُعلن عودة جاري رودريجيز

مهاجم الرأس الأخضر يعود لصفوف الاتحاد بعد موسم في الدوري التركي. التفاصيل هنا

إنذار من وزارة الرياضة للنصر وأربعة أندية

وجهت وزارة الرياضة وتحديدًا فريق عمل استراتيجية دعم الأندية إنذارًا رسميًا لخمس أندية في الدوري السعودي هي الهلال والنصر والاتحاد والقادسية والأهلي لعدم تواجد الرؤساء التنفيذيين والطواقم الإدارية خلال ساعات العمل.