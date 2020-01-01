المولد يرد على الاتحاد: لم أرد الوصول لهذه المرحلة

أول ردة فعل من فهد المولد بعد بيان الاتحاد

كشف نجم اتحاد جدة السعودي، فهد المولد، عن أنه قرر الرد على البيان الذي صدر من قبل إدارة ناديه ضده خلال الساعات القليلة الماضية.

وكان المولد قد غادر معسكر فريق، المُقام حاليًا في مدينة أبها، استعدادًا لاستئناف منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وتحجج اللاعب في ردة فعله بمغادرة المعسكر بعدم حصوله على مستحقاته المتأخرة لدى النادي.

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لكن إدارة العميد أصدرت بيانًا نفت فيه إدعاءات اللاعب جملةً وتفصيلاً، وأكدت خلاله أنها قامت بتسديد كافة المستحقات المتأخرة للاعبين، قبيل انطلاق المعسكر.

في بيان رسمي .. إدارة الاتحاد تُكذب فهد المولد

وفي أول ردة فعل للمولد، قام اللاعب بنشر تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" جاء فيها: "الحمدلله على كل حال، عمري ما حبيت أوصل لهذا الحل، بس أدام أنه الموضوع انفتح، راح نوضح الحقيقة من البداية، والله يعطي كل انسان على نيته".

ومن المعروف أن العميد يستعد في الآونة الحالية لعودة منافسات الدوري السعودي، المُقرر لها مطلع أغسطس المقبل.