الاتحاد يتجنب المشاكل ويطوي صفحة لويس خيمينيز نهائيًا

إدارة الاتحاد فضلت عدم خلق أزمة جديدة

فضلت إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي تجنب المشاكل والمزيد من القضايا الشائكة مع اللاعبين وأنهت ملف مستحقات لويس خيمينيز المالية تمامًا.

وكان النادي قد ضم اللاعب التشيلي صاحب الأصول الفلسطينية خلال سوق الانتقالات الصيفي الماضي بإصرار من المدرب السابق لويس سييرا ورغم معارضة قطاع كبير من الجمهور الاتحادي نظرًا لتقدم عُمر اللاعب.

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ولم يُقدم خيمينيز المردود المطلوب ولذا ومع تراجع النتائج وغضب الجماهير قررت الإدارة فسخ عقده بعد 7 مباريات فقط من انطلاق الموسم رغم أنه يمتد حتى يونيو 2020.

وقد أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن الاتحاد سدد للاعب إنتر وفيورنتينا سابقًا مستحقاته المالية كاملة، إذ حول له راتبه لـ3 أشهر وهي قيمة الشرط الجزائي في عقده.

وأكدت الإدارة أن خيمينيز لم يتقدم بشكوى ضد النادي لأي جهة بعدما تم الاتفاق معه على تسديد مستحقاته المالية خلال أسابيع، وهو ما حدث في الأيام القليلة الماضية ليُغلق ملف اللاعب نهائيًا.

يُذكر أن الاتحاد وبعد استمرار النتائج السلبية أقال المدرب لويس سييرا وتعاقد مع هينك تين كات الذي بدأ قيادة الفريق بعد فترة مؤقتة للمدرب السعودي محمد العبدلي.