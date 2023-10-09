الاتحاد الخاسر الأكبر .. عقوبات على الأهلي والعميد بعد شغب ديربي جدة

أربعة قرارات من لجنة الانضباط على خلفية أحداث ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي

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أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم قراراتها بشأن أحداث ديربي جدة، الذي جمع بين الاتحاد والأهلي، مطلع الأسبوع الجاري.

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الراقي كان قد ظفر بنقاط المباراة كاملة، بعدما أحرز الإيفواري فرانك كيسييه؛ لاعب وسط الفريق، هدف اللقاء الوحيد، على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة؛ معقل النمور.

البداية مع عقوبات الراقي، إذ قررت اللجنة تغليظ عقوبة تأخر نزول لاعبيه لأرض الملعب في بداية الشوط الثاني، نظرًا لتكرار الفعل نفسه للمرة الثانية، ليتم تغريمه 17500 ريال في قرار غير قابل للاستئناف.

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فيما تقرر توقيع عقوبة على الألماني ماتياس يايسله؛ المدير الفني للأهلي، بغرامة 30 ألف ريال في قرار قابل للاستئناف، جراء عدم التزامه بارتداء البطاقة التعريفية داخل الملعب.

وبالانتقال للعميد، فبينما ارتكب خطأ الراقي نفسه بتأخر نزول لاعبيه لأرض الملعب مع بداية الشوط الثاني إلا أنها تقرر تغريمه بـ18750 ريالًا، نظرًا لأنها المرة الثالثة له وقوعًا في الخطأ نفسه خلال مباريات سابقة.

أما العقوبة الأكبر فكانت غرامة 60 ألف ريال في قرار قابل للاستئناف على الاتحاد، لقيام جماهيره برمي عشر زجاجات مياة تجاه أرضية الملعب.

يذكر أن العميد يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 19 نقطة، مبتعدًا عن الصدارة بفارق أربع نقاط، فيما يحل الراقي خامسًا بنفس الرصيد، لكنه متأخر عن النمور بفارق الأهداف.

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