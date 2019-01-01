الاتحاد التونسي يحتج على ملعب السويس في كاس أمم أفريقيا

قرعة بطولة الأمم الإفريقية أوقعت المنتخب التونسي في مجموعة تضم مالي وأنجولا موريتانيا

فيسبوك تويتر ماجد جزر

قدم الاتحاد التونسي لكرة القدم اعتراضه على ملعب السويس الذي ستقام عليه مباريات نسور قرطاج في كأس أمم أفريقيا 2019 التي ستقام الصيف المقبل في مصر.

قرعة بطولة الأمم الإفريقية أوقعت المنتخب التونسي في مجموعة تضم مالي وأنجولا موريتانيا على أن تخوض هذه المجموعة مبارياتها على ستاد السويس.

🏆- دوري أبطال إفريقيا- ربع النهائي

الترجي التونسي 🆚 النادي الرياضي القسنطينى

🏟️رادس

⏱️22:00 بتوقيت مكة المكرمة



المكشخين استطاعوا حسم موقعة الذهاب بثلاثة أهداف لهدفين، هل سينجح الفريق الجزائري في العودة؟ pic.twitter.com/LQwNIe36ju — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 13, 2019

ونشر الاتحاد التونسي بيان عبر موقعه الرسمي جاء فيه: "إثر عملية القرعة الخاصة بنهائيات كأس أمم افريقيا 2019 والتي وضعت منتخب تونس في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات مالي و أنجولا و موريتانيا."

وأضاف البيان : "انطلقت التحضيرات لهذا الموعد القاري حيث تحول وفد يمثل الجامعة التونسية لكرة القدم إلى مدينة السويس لمعاينة الأمور اللوجستية عن قرب من ذلك الملعب الذي سيحتضن لقاءات منتخب تونس خلال هذه النهائيات".

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وأنهى بيان الاتحاد التونسي : " تبين كما توضحه الصور أن الأشغال مازالت متواصلة داخل الملعب و في محيطه و هو غير جاهز قبل شهرين تقريبا من انطلاق هذا الحدث القاري الهام وهو ما أثارة حيرة لدى وفد الجامعة التونسية لكرة القدم".

وأرفق الموقع الرسمي للاتحاد التونسي بعض الصور والفيديوهات من أجل توثيق موقفهم بعدم جاهزية الملعب لاستقبال المباريات خلال بطولة أفريقيا.