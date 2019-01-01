الاتحاد البرتغالي يدعم رونالدو بعد فوز ميسي بجائزة "الأفضل"

هكذا جاء الرد البرتغالي السريع بعد إعلان فوز ميسي بجائزة أفضل لاعب في العالم

أعلن الاتحاد البرتغالي تضامنه مع أسطورته كريستيانو رونالدو، بعد فوز غريمه التقليدي ليونيل ميسي بجائزة أفضل لاعب في العالم من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وكانت الفرص المتساوية بين البرغوث وصاروخ ماديرا والمدافع الهولندي فيرجيل فان دايك حتى وقت دقائق من بدء حفل توزيع الجوائز الأفضل، إلى أن تقدم الدون باعتذار عن حضور الحفل.

وعكس أغلب التوقعات التي كانت تصب في مصلحة قائد الطواحين البرتقالية، كونه فاز مؤخرًا بجائزة أفضل لاعب في أوروبا من قبل اليويفا، وأيضًا لمساهمته في تتويج ليفربول بكأس دوري أبطال أوروبا، جاء الإعلان الرسمي النهائي بفوز ميسي بالجائزة الفردية الأهم على مستوى العالم للمرة السادسة في تاريخه.

وأظهر حساب المنتخب البرتغالي عبر "تويتر" اعتراضه الضمني على فوز البرغوث بالجائزة، بنشر صورة للهداف التاريخي لأحفاد فاسكو دي جاما، ومعها تعليق "الأفضل على الإطلاق"، في إشارة واضحة إلى أن رونالدو كان الأحق بالجائزة، ليتفاعل معها عشرات الآلاف في غضون دقائق.

ميسي وكريستيانو معًا في تشكيلة الموسم للمرة ال13 على التوالي 🐐🐐



تاريخ كرة القدم يمكن اختزاله في هذين الاثنين.. ✨ pic.twitter.com/biBxApZo3E — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 23, 2019

وبفوز ميسي بالجائزة، يكون قد تفوق على كريستيانو رونالدو في عدد مرات الفوز بجائزة الفيفا، كأول لاعب في التاريخ يفوز بها ست مرات في مسيرته الاحترافية.