الاتحاد الإسباني يفتح تحقيقًا مع أنشيلوتي بسبب التحكيم

اختراع أسينسيو قد يبعد أنشيلوتي عن دكة بدلاء ريال مدريد!

تعرض ريال مدريد للتعادل الثاني في موسمه بالدوري الإسباني أمس الأحد أمام جيرونا بهدف لمثله بالجولة ال12، على ملعب سانتياجو برنابيو لكن يبدو أن المصائب لا تأتي فُرادى.

كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد خرج عن هدوءه المعهود في المؤتمرات الصحفية لينتقد قرار حكم المباراة باحتساب ركلة جزاء لصالح جيرونا، بعد لمس الكرة ليد ماركو أسينسيو، حيث أكد المدرب الإيطالي المخضرم أن الكرة ضربت في صدر الجناح الإسباني، ليس في يده بصورة مباشرة، وصرح أن ركلة الجزاء "اختراع من الحكم".

وحسب تقارير جريدة "آس" الإسبانية، أرسلت لجنة الحكام الفنية شكواها بشأن تصريحات مدرب ريال مدريد لمراجعتها من قبل لجنة النزاهة في الاتحاد الإسباني يوم الأربعاء المقبل.

وأشار التقرير الإسباني إلى أن مدرب ريال مدريد مُهدد بالإيقاف ما بين مباراتين أو أربع مباريات.

في الموسم الماضي تم إيقاف خوسيه لويس جايا لاعب فالنسيا لأربع مباريات في قضية مماثلة، عندما انتقد تحكيم مباراة فالنسيا وأوساسونا في أبريل الماضي، ومن المثير للاهتمام أن الحكم في تلك المباراة كان أيضًا ماريو ميليرو لوبيز، حكم موقعة ريال مدريد وجيرونا.