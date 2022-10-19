الاتحاد الإسباني يعاقب لابورتا بعد اقتحام غرفة حكام الكلاسيكو

لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم تعاقب جوان لابورتا بعد اقتحام غرفة الحكام بعد الكلاسيكو.

قررت لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم توقيع غرامة على جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، بعد دخوله إلى غرفة الحكام بعد مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، والتي أقيمت يوم الأحد 16 أكتوبر.

برشلونة خسر بنتيجة 3-1 أمام ريال مدريد في المباراة التي أقيمت على ملعب "سانتياجو برنابيو" في قمة الجولة التاسعة لمنافسات موسم 2022-23 من "لا ليجا".

تقرير حكم الكلاسيكو، خوسيه ماريا سانشيز مارتينيز، كشف عن نزول لابورتا إل غرفة ملابس الحكام بعد المباراة، طلبًا لتفسيرات لبعض قراراته في اللقاء، ومن بينها عدم منح ركلة جزاء إلى روبرت ليفاندوفسكي في الدقائق الأخيرة.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية كشفت عن قرار لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم بتوقيع غرامة على لابورتا، بموجب المادة 133 من قانون الانضباط فيما يتعلق بعدم الامتثال للأوامر أو التعليمات.

ولأنها المرة الأولى التي يتم فيها توقيع مثل هذه العقوبة على جوان لابورتا، فقد وقعت عليه لجنة المسابقات الحد الأدنى من الغرامة.

وفي الحالة القيام للمرة الأولى بمثل هذه المخالفات فإن العقوبة هي الغرامة بحد أدنى 150 يورو، وتصل أقصى عقوبة إلى غرامة بقيمة 602 يورو.

وقررت لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم توقيع أدنى حد من العقوبة بحق جوان لابورتا، وتغريمه 150 يورو فقط.

أما في حالة تكرارها، فيمكن معاقبة المخالف بناءً على القواعد الواردة في القانون، والتي قد تصل إلى استبعاد تام، أو إيقاف لمدة تصل إلى شهرين أو مباراتين على الأقل.