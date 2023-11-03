الاتحاد الأوروبي يلغي جائزته الأهم من أجل الشراكة مع الكرة الذهبية!

تغييرات قادمة نحو شراكة تاريخية

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن تعاونه مع مؤسسة "Groupe Amaury" للمشاركة في تنظيم جائزة الكرة الذهبية كل عام.

مؤسسة "Amaury" هي المسؤولة عن صحيفتي "ليكيب" و"فرانس فوتبول"، وتكوين شراكة جديدة مع الاتحاد الأوروبي سيمنح الجائزة المزيد من القوة، بل سيفتح الباب أمام جائزتين جديدتين.

واعتدنا على مدار السنوات الماضية على أن تمنح الكرة الذهبية سنويًا من قبل فرانس فوتبول منذ عام 1956، وهي أرقى وسام ممكن أن يحصل عليه لاعب كرة قدم تقديرًا لإنجازاته المتميزة.

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وكجزء من الاتفاقية ستظل شركة "Groupe Amaury" هي المالكة للعلامة التجارية الخاصة بالجائزة، وستشرف على نظام التصويت الذي سيبقى مستقلًا دون تغيير، بينما سيقوم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بخبرته في مجال كرة القدم بالتسويق لحقوق العلامة التجارية وتنظيم حفل الجوائز السنوي.

وبالإضافة إلى ذلك، سيتم إضافة جائزتين جديدتين، وهي أفضل مدرب للسيدات والرجال لكل عام، مع تواجد الجوائز الأخرى وهي أفضل لاعب ولاعبة، كأس كوبا "أفضل لاعب تحت 21 سنة"، كأس ياشين "أفضل حارس مرمى"، جيرد مولر "الهداف الأفضل للموسم السابق"، النادي الأفضل للرجال والنادي الأفضل للسيدات وجائزة سقراط للعمل الإنساني.

وفي سياق متصل سيلغي الاتحاد الأوروبي جائزة أفضل لاعب في أوروبا التي كانت تمنح بشكل سنوي، مع منح جائزة أخرى وهي "لاعب الموسم" لصاحب المستوى الأفضل في مسابقات الاتحاد الأوروبي "دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر".

يذكر أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هو حامل الرقم القياسي لأكثر اللاعبين فوزًا بالكرة الذهبية، بحصوله عليها 8 مرات على مدار تاريخه بعد التتويج بالجائزة الأخيرة يوم الإثنين الماضي كأفضل لاعب في العالم لعام 2023 متفوقًا على إرلينج هالاند بطل الثلاثية مع مانشستر سيتي.