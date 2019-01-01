مران الاتحاد .. راحة للدوليين وطارق يُعوض عبد الحميد أمام الاتفاق

فهد المولد يتحدث عن وضع الاتحاد هذا الموسم

قرر الهولندي هينك تيك كات المدير الفني لفريق اتحاد جدة منح اللاعبين الدوليين العائدين من معسكر منتخب السعودية بعد مواجهة أوزباكستان في تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 وباراجواي وديًا راحة من التدريبات ليوم أمس الأربعاء.

الاتحاد يستعد لمواجهة الاتفاق في الجولة العاشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين ، وسيُقام اللقاء على ملعب الأمير محمد بن فهد عند الساعة الخامسة والنصف من يوم الأحد القادم.

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ومن المقرر أن يُشارك اللاعبون في التدريبات اليوم الخميس استعدادًا لرحلة الدمام، والتي سيغيب عنها المدافع سعود عبد الحميد للإيقاف ولذا يُجهز تيك كات طارق عبد الله لتعويضه.

الاتحاد يتواجد في المركز الـ13 من جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 9 نقاط جمعها من 9 مباريات، إذ حقق الفوز على الرائد والشباب والتعاون وخسر أمام ضمك والهلال والوحدة وأبها والحزم والأهلي ولم يتعادل في أي مباراة.

أما الاتفاق فيتواجد في المركز الـ11 برصيد 10 نقاط جمعها من الفوز على الوحدة والحزم والعدالة والتعادل مع الفيحاء والخسارة أمام الأهلي والفيصلي وأبها والهلال والشباب.