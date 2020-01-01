الاتحاد الإنجليزي يُقرر استخدام تقنية الفيديو في كأس كاراباو

قرار حكيم أم بداية لأزمات جديدة؟

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن تطبيق تقنية الفيديو خلال مباريات نصف النهائي والنهائي من بطولة كأس كاراباو.

وكان كأس كاراباو في العام الماضي هو البطولة الأولى التي طُبِّقت فيها تقنية الفيديو خلال مباريات فرق الدوري الإنجليزي، لكن هذا الموسم لم يُطبق.

ويرجع سبب إلغائه هذا العام إلى استحالة تطبيقه سوى في ملاعب الدوري الممتاز، وهو ما اعتبره الاتحاد الإنجليزي يُقلل من تكافؤ الفرص فعمد إلى وقف تطبيقه.

لكن الآن، قرر الاتحاد الإنجليزي العودة إليه في نصف النهائي والنهائي، عندما يلتقي مانشستر يونايتد بمانشستر سيتي في النصف الأول، وأستون فيلا بليستر سيتي في النصف الثاني.

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الفار كان سببًا في إثارة ضجة كبيرة هذا الموسم في الملاعب الإنجليزية بسبب سوء استخدامه، لكن يبدو وأن الاتحاد الإنجليزي يؤمن بعدالته ويطئمن لقيمته في المباريات الهامة.

يذكر أن مباريات نصف النهائي تقام بنظام الذهاب والإياب، على أن يلتقي الفائزان في النهائي على ملعب ويمبلي الشهر المقبل.

كما يجدر الإشارة إلى أن مانشستر سيتي هو حامل لقب هذه البطولة بعدما توِّج بها العام الماضي على حساب تشيلسي بركلات الترجيح.