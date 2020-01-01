الاتحاد الإنجليزي يعلن المرشحين للاعب ومدرب الشهر في يناير

جوارديولا وكلوب في أفضل مدرب، وأجويرو وأليسون وهندرسنون وجيريليش في أفضل لاعب

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن القائمتين النهائيتين المتنافستين على جائزتي لاعب الشعر ومدرب الشهر في البريميرليج عن شهر يناير.

وشهد الشهر الجاري تألق العديد من اللاعبين الذين بدأوا الموسم بشكل مميز وظل أداؤهم يتصاعد بمرور الوقت حتى وصلوا إلى أعلى مستوياتهم.

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وعلى مستوى اللاعبين، يتنافس كل من سيرخيو أجويرو وأليسون بيكر وعبد الله دوكوري وجاك جيريليش وجوردان هيندرسون وأيوزي بيريز وستيفانز.

— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) January 31, 2020

أما على مستوى المدربين فترشح بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، ويورجن كلوب المدير الفني لليفربول، وهاسينهوتل المدير الفني لساوثهامبتون، وبيرسون المدير الفني لواتفورد.

وتوج ساديو ماني بجائزة لاعب الشهر الماضي، بينما حصل مدربه والمدير الفني لليفربول يورجن كلوب على جائزة مدرب الشهر.

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يذكر أن ليفربول يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 70 نقطة وبفارق 19 نقطة كاملة عن صاحب المركز الثاني مانشستر سيتي.