الاتحاد الإماراتي يُهنئ الفائزين بجوائز الأفضل خلال الموسم الحالي

أشاد الاتحاد الإماراتي بالجهود الكبيرة والمخلصة التي بذلتها لجنة دوري المحترفين والأندية

فيسبوك تويتر ماجد جزر

قدم الاتحاد الإماراتي لكرة القدم التهنئة للفائزين بجوائز دوري الخليج العربي للموسم الرياضي 2018-2019.

لجنة دوري المحترفين أقامت أمس الجمعة حفلاً بقاعة الجوهرة بفندق جميرا ميناء السلام بدبي حفل جائزة دوري الخليج العربي للموسم الرياضي برعاية وحضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم.

وعبر موقعه الرسمي أشاد الاتحاد الإماراتي بالجهود الكبيرة والمخلصة التي بذلتها لجنة دوري المحترفين والأندية والأجهزة الفنية والإدارية واللاعبون ووسائل الإعلام طوال الموسم.

علاش يخاف النصر وعنده حمد الله وأمرابط؟ 🇲🇦

ونعم، الهلال امتلك أسبابًا لـ"يخاف" من أجلها وأفقدته اللقب في نهاية المطاف! 😲

هنا قصة أغلى دوري في تاريخ المنطقة العربية 🇸🇦#Yallagoal #يلاجول

pic.twitter.com/pKFljYUnVv — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 18, 2019

وأكد الاتحاد الإماراتي أن هذا الأمر أسهم في نجاح المسابقة وخروجها بهذا الشكل المشرف الذي يعكس مدى التقدم الذي تشهده رياضة الإمارات بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص .

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الحفل شهد الكشف عن الدرع الجديد لدوري الخليج العربي، الذي استغرق صنعه 1480 ساعة من العمل الجاد والدقيق.