الاتحاد الإماراتي يكشف حقيقة مفاوضاته مع بيتزي لقيادة الأبيض

هل يتولى بيتزي قيادة المنتخب الإماراتي؟

كشف الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، كل ما تردد حول دخوله في مفاوضات مع مدربين آخرين، من أجل خلافة إيفان يوفانوفيتش، المدير الفني للأبيض مستقبلًا.

وكان الاتحاد الإماراتي قد أعلن عن إنهاء عقد إيفان يوفانوفيتش، المدير الفني للأبيض ومساعديه، وتوجيه الشكر له على الفترة الماضية التي قضاها.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن هناك بعض المدربين المرشحين لخلافة يوفانوفيتش في منتخب الإمارات، وهم زلاتكو داليتش وزوران ماميتش، وخوان أنطونيو بيتزي.

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يوفانوفيتش كان قد تولى تدريب المنتخب الإماراتي خلال أواخر ديسمبر الماضي لمدة 6 أشهر، لقيادة المنتخب الإماراتي خلال التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ونفى الاتحاد الإماراتي كل ما تردد حول الدخول في مفاوضات مع خوان أنطونيو بيتزي، لخلافة يوفانوفتيش خلال الفترة القادمة.

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ولكن خرجت صحيفة "ذا ناشيونال" بتقرير، تؤكد خلاله على أن الاتحاد الإماراتي أجرى اتصالات مع بيتزي، من أجل خلافة يوفانوفيتش، بالرغم من نفي الاتحاد الإماراتي.

الأرجنتيني بيتزي كانت له تجربة مع المنتخب السعودي لمدة 14 شهرًا، قادهم خلال كأس العالم في روسيا 2018، ثم كأس آسيا 2019 التي ودعها الأخضر في دور الـ16.

المنتخب الإماراتي يحتل المركز الرابع في مجموعته، بالتصفيات الآسيوية برصيد 6 نقاط من 4 مباريات.