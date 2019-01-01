الاتحاد الإسباني يكشف عن موعد تقديم إنريكي لوسائل الإعلام

ليس غدًا

كشف الاتحاد الإسباني يشكل رسمي، عن الموعد المحدد لتقديم لويس إنريكي لوسائل الإعلام، بعد عودته مرة أخرى لمنصبه في منتخب لا روخا.

وكان مدرب برشلونة السابق، قد اضطر لتقديم استقالته من تدريب المنتخب الإسباني، لظروف مرض ابنته زانا، التي رحلت عن عالمنا بعمر تسع سنوات، وبعد صراع طويل مع المرض.

وتولى مساعده روبرت مورينو المهمة منذ مباراة مالطة في التصفيات المؤهلة لليورو، وفي الأخير أكمل مهمته بنجاح، بضمان التأهل وإنهاء المشوار باكتساح رومانيا بخماسية بلا هوادة.

وبعد سحق ممثل شرق أوروبا، أعلن الاتحاد الإسباني إعفاء مورينو من منصبه، وعودة إنريكي مرة أخرى، وذلك بالرغم من العلاقة القوية التي تربط المدرب ومساعده منذ عام 2008.

وفي آخر ساعات الأربعاء، أعلن الاتحاد الإسباني عبر منصته على "تويتر"، أن المؤتمر الخاص بتقديم إنريكي لوسائل الإعلام، سيُعقد في تمام الساعة 11:30 صباح يوم الأربعاء المقبل الموافق الـ27 من نوفمبر الجاري.

وكان المنتخب الإسباني قد أنهى مشواره في التصفيات باحتلال صدارة المجموعة السادسة برصيد 26 نقطة، بفارق خمس نقاط عن المنتخب السويدي الذي افتك المركز الثاني المؤهل لكأس الأمم الأوروبية.

تجدر الإشارة إلى أن البطولة المنتظرة، ستنظم بطريقة مختلفة عن كل النسخ الماضية، بإقامتها في 13 مدينة من مختلف أنحاء القارة العجوز.