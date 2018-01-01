الاتحاد الإسباني يدرس تطوير كأس الملك وتغيير نظامه

لويس روبياليس رئيس الاتحاد الاسباني يبحث سبل تطوير بطولة كأس الملك.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكدت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم يبحث سبل تطوير بطولة كأس الملك بداية من الموسم المقبل لتنطلق بشكل جديد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس" والتي أكدت أن لويس روبياليس الرئيس الحالي للاتحاد الإسباني يريد تغيير شكل البطولة الحالي.

وذكرت الصحيفة أن أبرز التغييرات التي يسعى روبياليس لطرحها على البطولة هي إقامة المباريات في الأدوار التمهيدية وحتى ربع النهائي من دور واحد فقط.

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وسيعاني روبياليس في إقناع الفرق الكبرى بذلك التغيير حيث سيسعى لجعل المباراة تقام على ملعب الفريق الأقل تصنيفًا حتى دور الـ 8 من البطولة.

ولا يزال الاتفاق الجديد على بنود البث التلفزيوني فيما يتعلق بكأس ملك إسبانيا معلقًا في انتظار الشكل الجديد للبطولة لتحديد عدد المباريات وقيمة البطولة الجديد.

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ويسعى روبياليس كذلك لإقامة البطولة بشكل خاص بداية من دور نصف النهائي، ومن ضمن الاقتراحات أن يتم تنظيم دورة مصغرة، يتم ترتيب مباريات الفرق بالدوري بينها بشكل محدد لا يتعارض مع الكأس.

جدير بالذكر أن برشلونة يحمل الرقم القياسي لعدد مرات الفوز ببطولة كأس ملك إسبانيا، وكان قد حقق الفوز بآخر أربعة نسخ منها وخسر نهائي قبلهم أمام ريال مدريد.