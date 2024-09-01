"فساد في الاتحاد الإسباني" .. جماهير ريال مدريد تهاجم حكم مباراة بيتيس!

هل يستحق ريال مدريد ركلة جزاء أمام بيتيس؟

أعربت جماهير نادي ريال مدريد، عن غضبها العارم من قرار الحكم بعد ألبيرولا روخاس، بعدم احتساب ركلة جزاء لصالح الملكي، في مباراة ريال بيتيس، التي انتهى شوطها الأول بالتعادل السلبي على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإسباني.

وقامت الجماهير المدريدية بالهتاف ضد الاتحاد الإسباني، مرددين (فساد في الاتحاد)، بداعي تغاضي الحكم عن احتساب ركلة جزاء لصالح البرازيلي فينيسيوس، بعد تعرضه لاحتكاك داخل منطقة الجزاء.

واتسم أداء لاعبي ريال مدريد بعدم الخطورة الهجومية بشكل كبير على مرمى ريال بيتيس، حيث كانت أبرز فرص الميرينجي في الدقيقة 20، بكرة رأسية من ميليتاو أثناء استقبال تمريرة من ركلة ركنية، ليتصدى لها الحارس بسهولة، وفي الدقيقة 45+3، بمحاولة من رودريجو لتسديد الكرة داخل منطقة الجزاء، إلا أنها مرت يسار المرمى.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ولاقى لاعبو الريال، صافرات استهجان من قِبل الجماهير المدريدية، اعتراضًا على أداء اللاعبين، رغم ازدياد معدل التفاهم بين الثلاثي كيليان مبابي ورودريجو وفينسيوس جونيور، إلا أنه لم تسفر عن خطورة محققة على مرمى الحارس سيلفا.

واستهل ريال مدريد موسم 2024-2025، بالفوز بلقب كأس السوبر الأوروبي، بعد الفوز على أتالانتا الإيطالي (2-0)، فيما حقق الميرينجي بداية غير جيدة في الدوري الإسباني، بالتعادل مع ريال مايوركا (1-1)، والفوز على بلد الوليد (3-0)، ثم التعادل مجددًا مع لاس بالماس (1-1)، في اولى 3 جولات من المسابقة.