دوري أبطال أوروبا| أياكس يفجر قنبلة دور الـ16 ويقصي ريال مدريد برباعية

أياكس يقلب الطاولة في قلب سانتياجو بيرنابيو..

تغلب أياكس أمستردام على ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد في إياب دور ال16 لدوري أبطال أوروبا على ملعب سانتيباجو بيرنابيو.

بدأ ريال مدريد بتشكيل مكون من: كورتوا – كارفاخال – ناتشو – فاران – ريجيليون – كاسيميرو – كروس – مودريتش – لوكاس – بنزيما – فينيشيوس

فيما دفع أياكس بكل من: أونانا – مزراوي – دي ليخت – بليند – تاليافيكو – فان دي بيك – شونه – دي يونج – زياش – تاديتش – نيريس

البداية أتت سريعة للغاية في الدقيقة الرابعة برأسية من رافاييل فاران ارتطمت بالعارضة، فيما رد حكيم زياش بالهدف الأول في الدقيقة 7 بعد تمريرة من دوسان تاديتش.

وفي الدقيقة 18 أضاف ديفيد نيريس ثاني الأهداف بعد مراوغة رائعة وتمريرة مثالية من تاديتش مجدداً.

على الناحية الأخرى خرج لوكاس فاسكيز مصاباً وحل جاريث بيل بدلاً منه في الدقيقة 29، ثم في الدقيقة 35 اضطر فينيشيوس جونيور أيضاً للمغادرة بالإصابة في حظ عاثر للغاية، ليأتي ماركو أسينسيو بدلاً منه.

وفي الدقيقة 42 كاد جاريث بيل أن يسجل لولا القائم مجدداً، ومع انطلاق الشوط الثاني عاد ريال مدريد لصدارة المشهد مجدداً وبات أقرب، إلا أن هدف دوسان تاديتش أتى في الدقيقة 62 بتسديدة رائعة، وبعد جدل مع تقنية الفيديو حيال اجتياز الكرة لخط التماس في بدايتها، أقرت التقنية صحة الهدف.

وفي الدقيقة 70 تلقى أسينسيو تمريرة ريجيلون ليسجل هدف الملكي الوحيد، ولكن مع اقتراب الفريق من حلم العودة أتت ركلة حرة من لاس شونه في الدقيقة 72 لم ينجح كورتوا في التصدي لها، لتتحول النتيجة إلى 4-1.

وفي الدقيقة 93 تعرض ناتشو فيرنانديز للطرد عقب إنذار لمخالفة أولى، ثم إنذار آخر للشجار مع زياش، لتنتهي المباراة بتأهل أياكس إلى ربع النهائي بمجموع المباراتين 5-3.