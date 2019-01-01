الاتحاد الأوروبي يعلن قائمة ترشيحات تشكيلة العام

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يعلن عن قائمة المرشحين لجائزة التشكيلة الأفضل في العام ٢٠١٩.

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن قائمة الترشيحات الخاصة بالتشكيلة الجماهيرية الأفضل في عام ٢٠١٩، وهي التي نستعرضها فيما يلي: القائمة تأتيكم تباعًا..

في حراسة المرمى:

تير شتيجن - أليسون - إيدرسون - أوبلاك - أونانا

في الدفاع:

يان فيرتونخين، فان دايك، نيكولاس تاليافيكو، سيرخيو راموس، جيرارد بيكيه، إيمريك لابورت، كاليدو كولبيالي، جوشوا كيميتش، خيمينيز، دي ليخت، دالي بليند، سيزار أزبيليكويتا، جوردي ألبا، ألكسندر أرنولد.

في الوسط:

تياجو ألكانترا، برناردو سيلفا، برونو فيرنانديز، كيفين دي بروينه، فرينكي دي يونج، أنخيل دي ماريا، فابيان رويز، فابينيو، جوردان هندرسون، جورجينيو، نجولو كانتي، دافيد سيلفا، دوني فان دي بيك، جورجينيو فينالدوم، حكيم زياش.

في الهجوم:

سيرخيو أجويرو، أوباميانج، روبرتو فيرمينو، سيرج جنابري، إيدن هازارد، هاري كين، روبرت ليفاندوفيسكي، ساديو ماني، كيليان مبابي، ليونيل ميسي، كريستيانو رونالدو، محمد صلاح، سون هيونج مين، رحيم سترلينج، دوسان تاديتش.

القائمة كما هو واضح يسيطر عليها بطل دوري أبطال أوروبا ليفربول بواقع وجود ١٠ من نجومه فيها في كل المراكز.

جدير بالذكر ان القائمة النهائية سيتم اختيارها عن طريق الجماهير بالتصويت عبر الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم وستعلن في التاسع من يناير بالعام الجديد.