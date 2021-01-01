الاتحاد الأوروبي يضع خطة جديدة لدوري الأبطال للرد على السوبرليج

بطولة جديدة أوروبية ولكن بكثير من الجدل

قرر أليكساندر تشيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وضع الخطة الكاملة للشكل الجديد من بطولة دوري أبطال أوروبا.

العديد من التقارير انتشرت مؤخرًا حول قيام كبار أوروبا بالتحضير لدوري السوبر، والذي يرفض الاتحاد الأوروبي إقامته بشكل قاطع.

ولذلك وضع تشيفيرين الملامح الكاملة للجوانب التنظيمية والهيكلية لاستكمال دوري الأبطال بصورة جديدة أكثر جاذبية تبدأ في 2024.

وأكدت صحيفة "as" الإسبانية أن اللجنة التي وضعها رئيس الاتحاد ستتكون من اثنين من نوابه، وهما الإسباني لويس روبياليس والبرتغالي فيرناندو جوميز بالإضافة لديفيد جيل أمين صندوق الاتحاد.

ويتفاوض كذلك تشيفيرين مع خمسة أندية تمثل الاتحاد الأوروبي، وهي ريال مدريد ويوفنتوس ومانشستر يونايتد وفنربخشه وباريس سان جيرمان للمساهمة في وضع هذه الخطة.

ظهور خطة دوري السوبر

28 يناير 2021

ذكرت مصادر صحفية في كل من إسبانيا وإنجلترا وفرنسا وألمانيا أنه تم الاستقرار بالفعل على الأندية التي ستكون مؤسسة لبطولة الدوري الأوروبي الممتاز والتي وصل عددها إلى 15 ناديًا.

ويبدو أن مشروع البطولة الجديدة التي سيطلق عليها الدوري الأوروبي الممتاز تستعد للدخول إلى حيز التنفيذ رغم اعتراض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عليها.

وفي ذلك الإطار، ذكرت صحيفة لا ريبوبليكا (إيطاليا) ولو باريزيان (فرنسا) بالتفصيل هذه الأندية التي ستؤسس البطولة، والتي ستتكون من كبار الدوريات الكبرى.

وستكون هذه الأندية مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وليفربول وآرسنال وتشيلسي وتوتنهام وبرشلونة وريال مدريد وأتلتيكو ويوفنتوس وإنتر وميلان وبايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان.

وفيما يتعلق بنظام البطولة، فإنها ستلعب على مرحلتي ذهاب وإياب على مدار الموسم وتضم أفضل 20 ناديًا في أوروبا مع مباراة فاصلة نهائية في مكان واحد وستبدأ في عام 2022.

في الدوري الأوروبي الممتاز، سيتم التنافس وفقًا لمشروع المنافسة المغلقة المخصص لأقوى الأندية، حيث أنه بالإضافة إلى المؤسسين الخمسة عشر سيكون هناك 5 ضيوف كل موسم.

البطولة ستكون بتمويل ضخم للغاية يصل إلى حوالي 4.6 مليار يورو وستلعب بدعم من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حسب ما قيل في الآونة الأخيرة.

وكان من المقرر أن تقام النسخة الأولى من كأس العالم للأندية ذات الشكل الجديد في الصين الصيف المقبل قبل أن يتم تأجيلها إلى أجل غير مسمى بسبب التأثير الضار لانتشار فيروس كورونا.

أحد أهداف إثارة فكرة إطلاق الدوري الممتاز في الوقت التالي إذا لم يتم تنفيذه على الأقل في الوقت الحالي بسبب معارضة الفيفا فسيكون للضغط على الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لزيادة الإيرادات من المشاركة في البطولات التي يشرف عليها الاتحاد الأوروبي..

جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2020-21

يذكر أن الاتحاد الأوروبي أطلق مشروعًا لإقامة بطولة الدوري الأوروبي الممتاز ولكن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أكد أنه يعارض هذه الفكرة تمامًا.