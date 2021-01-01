الاتحاد الأوروبي يرفض احتكار إسبانيا للكلاسيكو!

قرار غريب بعض الشيء..

رفضت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي الاستئناف الذي قدمته رابطة الدوري الإسباني ضد رفض مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية تسجيل علامة الكلاسيكو كعلامة تجارية لليجا فقط.

قرار المحكمة أتى بناء على ما وصفه القاضي في لوكسمبورج مساء الأربعاء بأن "اسم الكلاسيكو يفتقر إلى الطابع المميز" وهو أحد المتطلبات الرئيسية لتسجيل العلامات التجارية.

الأمر برمته بدأ عندما أرادت رابطة الليجا تحقيق الاستفادة القصوى من مسمى الكلاسيكو من خلال أنشطة رياضية وثقافية ومسابقات وحفلات توزيع جوائز فضلًا عن المسابقات الرياضية والإذاعة والتلفزيون وبرامج إنتاج الأحداث الرياضية والأفلام حول الجوانب المتعلقة بكرة القدم.

لكن مكتب الاتحاد الأوروبي رفض الأمر على غير المتوقع معتبرة أن علامة الكلاسيكو لا يمكن اعتبارها وصفية كما أنها تفتقر إلى الطابع المميز، ما جعل رابطة الليجا ترفض القرار وتقرر الاستئناف عليه.

بنهاية المطاف، أيدت المحكمة العامة قرار المكتب وترى أيضًا أن هذا المكتب قد تصرف بشكل صحيح في اعتباره أن الأدلة التي قدمتها الرابطة، سواء بشكل فردي أو كلي، لم تقدم ما يثبت تاريخيًا الأصل التجاري للخدمات التي تعينها.

لا يزال أمام رابطة الليجا فرصة أخيرة تتمثل في اللجوء إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، على أن يقتصر ذلك فقط على المسائل القانونية.

الجدير بالذكر أن الكلاسيكو اشتهر في إسبانيا بين القطبين ريال مدريد وبرشلونة منذ فجر تاريخ كرة القدم، لكن المسمى اتُخذ أيضًا في الدوري الإنجليزي والدوري الإيطالي والفرنسي والألماني لبعض القمم تيمنًا بقطبي الليجا.