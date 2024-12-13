رغم الفوز المذهل على دورتموند.. الاتحاد الأوروبي يُحبط نجوم برشلونة!

حالة احباط للاعبي برشلونة...

أحبط الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لاعبي برشلونة، بعد عدم تواجد أي لاعب ضمن التشكيلة المثالية للجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

وكان برشلونة، قد نجح في خطف ثلاث نقاط ثمينة أمام بوروسيا دورتموند، بعد مباراة درامية، حسمها الفريق الكتالوني، بثلاثة أهداف لهدفين، وفي الدقيقة 85 بتوقيع فيران توريس، جاء هدف الحسم.

وأنهى لاعبو برشلونة، سلسلة اللاهزيمة لبوروسيا دورتموند، على ملعبه في دوري أبطال أوروبا، والتي استمرت 1134 يومًا بعد آخر هزيمة والتي كانت أمام أياكس في 3 نوفمبر 2021.

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وأبدت جماهير برشلونة، على وسائل التواصل الاجتماعي غضبها من قرارات الاتحاد الأوروبي، لعدم اختيار أي لاعب من المباراة، مثل فيران توريس الذي سجل هدفين، أو لامين يامال، الذي حصل على أفضل لاعب في المواجهة.

ويتواجد ماركو بيزوت، حارس مرمى بيرست، في مركز حراسة المرمى للتشكيل المثالي، بينما يتكون الخط الخلفي من أربعة لاعبين وهم; نوردي موكيلي، كاميرون كارتر، أنطونيو روديجر، بالإضافة إلى أندرو روبرستون.

وفي خط الوسط يتواجد يوري تيليمانس من أستون فيلا، وأنجيلو ستيلر من شتوتجارت، وبوكايو ساكا نجم آرسنال، وفي الهجوم الثلاثي مايكل أوليسي، أنطوان جريزمان، بالإضافة إلى إيجور بايكاسو.

جدير بالذكر أن برشلونة، يحتل المركز الثاني في ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 15 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن ليفربول، المتصدر، وسيلعب الفريق الكتالوني، أمام كل من بنفيكا، وأتالانتا في المباراتين القادمتين.