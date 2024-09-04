بعد ارتباطه بالأهلي والاتحاد .. التعاون يُعلن رسميًا ضم نجم الهلال السابق

صفقة متأخرة لنادي سكري القصيم

رغم إغلاق سوق الانتقالات في دوري روشن السعودي رسميًا مساء يوم الإثنين الماضي، إلا أن الأندية مازالت تُعلن عن قدوم لاعبين جدد لدعم صفوفها، وآخرهم كان التعاون.

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التعاون أعلن في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء تعاقده رسميًا مع هتان باهبري في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع الشباب دون تجديده.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

اللاعب الذي انضم للشباب قادمًا من الهلال صيف 2021 ارتبط بداية الصيف الجاري بالانتقال إلى الأهلي وكذلك العودة إلى ناديه الاتحاد، لكن الجماهير استقبلت تلك الأخبار برفض تام وهو ما أدى، فيما يبدو، لتراجع الناديين عن الصفقة.

صاحب الـ32 عامًا ارتبط كذلك في الأسابيع الأخيرة بالانتقال إلى نادي الرياض، لكنه اختار في النهاية الانضمام إلى التعاون، وقد أشارت صحيفة الرياضية السعودية إلى أن العقد بين الطرفين يمتد لموسم واحد فقط.

يُشار إلى أن باهبري بدأ مسيرته مع الاتحاد وخاض معه 36 مباراة صنع خلالها هدفًا واحدًا، ذلك قبل أن يرحل عنه باتجاه الشباب صيف 2016 ثم يلعب للهلال خلال الفترة من يناير 2019 حتى صيف 2021، عاد بعدها للشباب وقد لعب معهم الموسم الماضي 23 مباراة.