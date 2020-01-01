رسميًا | الاتحاد يُعلن تعاقده مع ثنائي الأهلي المعار لموسمين

أحدهما كان مرشحًا بقوة للعودة للأهلي

أعلن نادي الاتحاد السكدري تعاقده رسميًا مع الثنائي كريم يحيى وعمار حمدي لاعبي النادي الأهلي لمدة موسمين، لكن دون أن يُفصح عن طبيعة الصفقة أو التفاصيل المالية الخاصة بها.

الأهلي كان قد ضم حمدي من نادي النصر مقابل 10 ملايين جنيه مصري تقريبًا صيف 2018، وقد أعاره خلال سوق الانتقالات الشتوي "يناير 2019" إلى الاتحاد السكندري ليتألق اللاعب هناك ويخطف إعجاب الجميع مما سمح له بالعودة لصفوف الفريق الأحمر، لكنه لم يستمر سوى 6 أشهر قبل أن يُعار مجددًا وتلك المرة إلى طلائع الجيش.

صاحب الـ21 عامًا كان من المتوقع أن يكون ضمن المعارين العائدين لصفوف بطل الدوري المصري الموسم القادم، لكن يبدو أن رحيل رينيه فايلر والتعاقد مع بيتسو موسيماني أخرجه من الحسابات مجددًا.

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الاتحاد أعلن عبر موقعه الرسمي التوصل لاتفاق كامل مع الأهلي ورئيسه محمود الخطيب حول ضم اللاعبين لموسمين قادمين، وقد نقل عن المدرب حسام حسن رضاه وإشادته الكبيرة بالمدافع ولاعب الوسط المهاجم.

يُشار إلى أن كريم يحيى هو خريج قطاع الناشئين في الأهلي وقد لعب الموسم الماضي معارًا مع سموحة، ويُجيد اللعب في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيمن.

النادي الأهلي أعلن فيما بعد وعلى لسان مدير التعاقدات أمير توفيق أن انتقال عمار حمدي جاء بالإعارة لموسمين مع حق النادي استعادته بعد الموسم الأول، وأن انتقال كريم يحيى تم بالبيع النهائي لكن أيضًا يحق للنادي استعادته بعد السنة الأولى من عقده.