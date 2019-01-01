تقارير - الاتحاد الأفريقي يستفسر عن سبب حضور رئيس الزمالك اجتماع اتحاد الكرة

إيقاف رئيس الزمالك عام كامل عن مزاولة أي نشاط رياضي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكدت تقارير صحفية مصرية وجود اتجاه داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، للاستفسار من الاتحاد المصري لكرة القدم عن سبب تواجد رئيس نادي الزمالك لاجتماع الأندية الذي عُقد أمس.

بحسب مصادر موقع "فيلجول" فأن الاتحاد الأفريقي يرغب في معرفة السبب الحقيقي لحضور رئيس متصدر بطولة الدوري المصري الحالي لاجتماع رسمي.

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وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، قد أعلن إيقاف رئيس الزمالك عام كامل عن مزاولة أي نشاط رياضي، بالإضافة لتغريمه مالياً على خلفية تعديه لفظياً على بعض مسؤولي الاتحاد.

وشهد الاجتماع الذي أقيم أمس في الاتحاد المصري لكرة القدم حالة جدل كبيرة جداً، وذلك بعد انسحاب ممثل نادي الأهلي خالد مرتجى بسبب حضور رئيس الزمالك مرتضى منصور.

أحمد مجاهد: أزمة رئيس نادي الزمالك مع خالد مرتجي وأحمد شوبير لم تتعد الـ30 ثانية، ولم يكن هناك اشتباكات كما قيل. 🗣️ pic.twitter.com/GtJzwglljV — جول مصر (@goaleg) February 6, 2019

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كان قد أعلن عن إيقاف رئيس الأبيض سنة عن مزاولة أي نشاط رياضي أو حضور أي مناسبة رياضية بسبب مخالفته للمادتين 131 و132.