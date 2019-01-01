الاتحاد الأرجنتيني يخاطب الكونميبول للتحقيق في أخطاء التحكيم أمام البرازيل

تعرف على طلبات الاتحاد الأرجنتيني من اتحاد أمريكا الجنوبية بشأن أزمة مباراة البرازيل

أرسل رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، كلاوديا تبيا، إلى اتحاد أمريكا الجنوبية يطالب بالتحقيق في أحداث مباراة البرازيل في نصف نهائي الكوبا.

الأرجنتين خسرت من البرازيل بثنائية نظيفة لتودع بطولة كوبا أمريكا.

وقال الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم في خطاب رسمي: "للأسف، ما حدث في مباراة الأمس ضد البرازيل تستحق مراجعة فيما يتعلق بالقيم والولاء والشفافية والإلتزام".

وتابع: "ما جرى لم يكن طبيعيًا على الأطلاق جتى من قبل انطلاق اللقاء ولدينا أدلة أنّ منتخبنا الوطني تضرر من الطاقم التحكيمي بقيادة رودي زامبرانو طوال المباراة وبالتحديد فيما يتعلق بعدم لجوءه إلى تقنية الفيديو رغم وجود حالتين يثيران الجدل ولهما تأثير على النتيجة النهائية".

الخطاب أشار إلى أنّ الحكم لديه تاريخ سابق من الأخطاء وخاصة ضد البيسيليستي التي لا تجعله مؤهلًا لقيادة مباراة بقيمة الأرجنتين والبرازيل في نصف نهائي كوبا أمريكا.

🎙️الجدير بالذكر أن ميسي صّرح بالأمس أن الأرجنتين تستحق ضربتين جزاء لو أن الحكم شاهد الإعادة، وإحدى هذه الكرات سجل منها فيرمينو الهدف الثاني للبرازيل 👀 pic.twitter.com/oSDad2heAH — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 3, 2019

وانتقد الخطاب أيضًا أرضية الملعب والتعامل مع الحضور الجماهيري متسائلًا عن سبب وجود رئيس البرازيل، جايير بولسونارو، في المباراة إذ تسببت موجات الراديو بين الطاقم الأمني له في تعطيل التواصل بين الحكم وتقنية الفيديو.

وطلب الحطاب ضرورة التحقيق في الواقعة ومعرفة إن كان هناك تعمد إقصاء الأرجنتين من البطولة في ظل الشبهات الكثيرة التي تحيط باللقاء، مطالبًا بسماع نص الحوار الدائر بين حكم الساحة والفيديو.

تابيا أكد في خطابه أنّه يمتلك الوثائق والأدلة التي تثبت وجود تواطؤ ضد التانجو في المباراة وضرورة فتح التحقيقات لتحقيق العدالة.

جدير بالذكر أنّ التقارير الصحفية أكدت أنّ تقنية الفيديو المساعد لم تكن تعمل في المباراة وهو ما نفته اللجنة المنظمة.