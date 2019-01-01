الاتحاد الآسيوي يُهنئ محمد نور بعيد ميلاده الـ41

يُعد نور واحدًا من أبرز اللاعبين في تاريخ كرة القدم السعودية

فيسبوك تويتر ماجد جزر

حرص الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على تهنئة اللاعب محمد نور نجم نادي الاتحاد السابق بمناسبة عيد ميلاده الـ41.

وكتب الحساب الرسمي لبطولة دوري أبطال آسيا على موقع تويتر تغريدة قال فيها: "قائد #الاتحاد السابق وأسطورته الفائز ب #دوري_أبطال_آسيا مرتين، محمد نور يكمل 41 عاما".

ووُلد محمد نور في الـ26 من فبراير في عام 1978 في منطقة مكة، حيث يُعد نور واحدًا من أبرز اللاعبين في تاريخ كرة القدم السعودية حيث شارك مع المنتخب السعودي في العديد من المحافل مثل كأس العالم للقارات في عام 1999 بالمكسيك.

الاتحاد الآسيوي يعتمد ملعب كربلاء الدولي بالعراق كملعب محايد لمواجهة النصر وأصفهان الإيراني بدور المجموعات من دوري أبطال آسيا✔️ pic.twitter.com/uhExG6UC48 — موقع قول السعودي (@GoalSA) February 26, 2019

وسبق للاعب محمد نور أن شارك كذلك في بطولتي كأس العالم عامي 2002 و 2006 مع الأخضر.

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ويمتلك محمد نور 11 هدفًا برصيده في البطولات الآسيوية بمجموع 38 مباراة، قاد نادي الاتحاد من قبل للفوز ببطولة كأس الكؤوس الآسيوية في عام 1999، كما قاد محمد نور العميد للفوز بلقبين في دوري أبطال آسيا عامي 2004 و 2005.