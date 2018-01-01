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دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

الاتحاد الآسيوي يعتمد مشاركة المحرق البحريني بالدوري السعودي

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المحرق البحريني بات قريبًا من المشاركة في الدوري السعودي للمحترفين بداية من الموسم المقبل

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

اعتمد الاتحادان البحريني الآسيوي لكرة القدم، ملق مشاركة فريق المحرق البحريني، في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن إبراهيم البوعينين، الأمين العام للاتحاد البحريني لكرة القدم، وفد الاتحاد الآسيوي، من اجل بحث التنسيق النهائي لمشاركة المحرق البحريني في الدوري السعودي للمحترفين.

الحساب الرسمي لنادي المحرق البحريني على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورًا لممثلي إدارة النادي، والوفد الآسيوي.

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ورحب الأمين العام للاتحاد البحريني بوفد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ونقل تحيات مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الشيخ علي آل خليفة.

ومن المقرر أن يتم مشاركة فريق المحرق البحريني في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، بداية من الموسم المقبل.

يأتي ذلك بعد تصريحات تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، التي أكد خلالها على أن بعض الأندية العربية قد تشارك في الدوري السعودي للمحترفين.

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