الاتحاد الآسيوي يعتمد مشاركة المحرق البحريني بالدوري السعودي

المحرق البحريني بات قريبًا من المشاركة في الدوري السعودي للمحترفين بداية من الموسم المقبل

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

اعتمد الاتحادان البحريني الآسيوي لكرة القدم، ملق مشاركة فريق المحرق البحريني، في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن إبراهيم البوعينين، الأمين العام للاتحاد البحريني لكرة القدم، وفد الاتحاد الآسيوي، من اجل بحث التنسيق النهائي لمشاركة المحرق البحريني في الدوري السعودي للمحترفين.

الحساب الرسمي لنادي المحرق البحريني على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورًا لممثلي إدارة النادي، والوفد الآسيوي.

ورحب الأمين العام للاتحاد البحريني بوفد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ونقل تحيات مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الشيخ علي آل خليفة.

🎙️- عاجل.. الاتحاد الآسيوي يعتمد المحرق البحريني في الدوري السعودي. pic.twitter.com/MczBSJX2vk — موقع قول السعودي (@GoalSA) December 23, 2018

ومن المقرر أن يتم مشاركة فريق المحرق البحريني في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، بداية من الموسم المقبل.

يأتي ذلك بعد تصريحات تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، التي أكد خلالها على أن بعض الأندية العربية قد تشارك في الدوري السعودي للمحترفين.