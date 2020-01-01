رسميًا.. إلغاء دوري الخليج العربي بسبب فيروس كورونا

نتيجة متوقعة..

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية عن إلغاء موسم 2019-2020 من دوري الخليج العربي بسبب فيروس كورونا.

ويبدو القرار منطقيًا إلى حد كبير في ظل ما تُعانيه الإمارات وكافة دول العالم من تفشي واسع لفيروس كورونا، ما يشكل خطرًا حال استئناف نشاط كرة القدم.

وأصدرت الرابطة بيانًا رسميًا قالت فيه "عقد مجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتية اجتماعاً ظهر اليوم الأربعاء الموافق 17 يونيو الجاري، برئاسة عبدالله ناصر الجنيبي رئيس مجلس الإدارة وحضور كل من جمال حامد المري نائب الرئيس، محمد عبيد اليماحي، حسن طالب المري، طارق علي الشبيبي، سعيد عبيد الكعبي وجواهر عبدالعزيز السويدي أعضاء مجلس الإدارة، وليد الحوسني المدير التنفيذي ود. خالد محمد عبدالله مستشار تطوير الأعمال".

المزيد من الفرق

وتابع البيان "وخلال الاجتماع قرر مجلس ادارة رابطة المحترفين الاماراتية عدم استمرار مباريات مسابقتي دوري الخليج العربي ودوري الخليج العربي تحت 21 عام للموسم الرياضي 2019/2020".

أما عن المستقبل فأتى البيان واضحًا أيضًا بقول "الدعوة إلى عقد جمعية عمومية غير عادية لمناقشة ما يترتب عليه للموسمين 2019/2020-2020/2021 ،والتنسيق مع مجلس إدارة اتحاد الامارات لكرة القدم بهذا الخصوص".

وتوقف النشاط الكروي في الإمارات في بداية مارس بعد تفشي كورونا، وكان يتوقع أنه من الممكن عودة النشاط مجددًا بنفس الإجراءات الاحترازية الموجودة في أوروبا، غير أن الأمر يبدو صعبًا للغاية ما اضطر المسؤولين لإعلان إلغاء البطولة.

ولا يزال تحديد مصير البطل والهابطين والصاعدين مجهولًا، على أن يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية هو الذي سيتم بعد الإعلان عن كل شيء بشكل تفصيلي.