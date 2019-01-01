الاتحاد الآسيوي يُرشح أحمد عيد لعضوية مجلس الفيفا

السعودي سيخلف الملك الماليزي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعتمد المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي اليوم السبت ترشيح السعودي أحمد عيد لعضوية مجلس الفيفا خلفًا للسلطان الماليزي عبد الله سلطان عبد الله الذي قدم استقالته في يناير الماضي.

واستقال السلطان عبد الله من منصبه بعد اختياره ليكون الملك الـ16 في ماليزيا، وقد طلب الفيفا من الاتحاد الآسيوي ترشيح بديل له، ليُكمل فترة المجلس الحالي والتي تنتهي في يونيو القادم موعد الانتخابات الدولية.

واختير أحمد عيد للمنصب بعدما حظي بدعم وتزكية الشيخ سلمان بن إبراهيم رئيس الاتحاد الآسيوي وموافقة جل أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد، وقد أكد السعودي شعوره بالفخر والسعادة بتلك الثقة الغالية.

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مضيفًا "تتويج عظيم لمسيرتي الكروية منذ أن انطلقت كحارس مرمى وصولًا لحماية مرمى المنتخب السعودي حتى أصبحت إداريًا ورئيسًا لناد ثم عضوًا بالاتحاد السعودي لكرة القدم ثم رئيسًا منتخبًا للاتحاد وعضوًا بالمكتب التنفيذي الآسيوي. كنت على الدوام أسعى لأكون شخصية ملهمة لخدمة بلادي بكل منصب. واليوم، أواصل نقل التمثيل الأسيوي والسعودي في هذا المحفل الدولي".

"ليس غريبًا أن تتواجد الكوادر السعودية في المناصب الدولية والأسيوية وأعتز وأتشرف بهذا المنصب. هي فرصة لأشكر حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على اهتمامهم ودعمهم للكوادر الرياضية السعودية كما أثمن وبوفاء وحب دعم كل مسؤولي الحركة الرياضية بالسعودية ومسؤولي الاتحاد السعودي لكرة القدم".

أتم موجهًا الشكل للرئيس "موقف الشيخ سلمان بن إبراهيم ثابت وأصيل وراسخ مع السعودية، ما سيجعلني شخصيًا أقف بقوة لاستمراره رئيس ًا للاتحاد الآسيوي لولاية ثالثة وأتشرف أن أكون أحد داعميه في الانتخابات المقبلة".