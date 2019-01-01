هيرتوج: لم تكن أفضل مباريات الجزيرة، لكن الفوز هو الأهم

تصريح المدرب عقب الفوز على عجمان

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى داميان هيرتوج المدير الفني للجزيرة سعادته البالغة بالفوز على عجمان أمس الجمعة ضمن دوري الخليج العربي الإماراتي، مشددًا على أهمية ذلك الانتصار واستعادة المركز الثالث بعد الخسارة في الجولة السابقة أمام بني ياس.

وكان الجزيرة قد هزم عجمان يوم أمس بثلاثة أهداف دون مقابل أحرزها ليوناردو بيريرا وعلي مبخوت وعبد الله رمضان، ليرفع الفريق رصيده إلى 34 نقطة يستعيد بهم المركز الثالث.

وتحدث المدرب الهولندي عقب المباراة قائلًا "إنني سعيد جدًا بالفوز وإلحاق الهزيمة بمنافس قوي كفريق عجمان. لم تكن مباراة اليوم من أفضل مبارياتنا من حيث المستوى، ولكن الفوز كان مهمًا جدًا بالنسبة لنا، فقد لعبنا الكثير من المباريات خلال هذا الموسم وعلى الرغم من تقديمنا أداءً أفضل وأقوى في المباريات السابقة إلا أننا لم نتمكن من التسجيل. وهذا لم يتكرر اليوم، والأهم من ذلك أن هذا الفوز سيساعدنا في الحفاظ على مركزنا في الدوري وسيرفع معنويات اللاعبين لتقديم كرة جميلة في مبارياتنا المقبلة".

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واصل "لم نكن في قمة مستوانا في شوطي المباراة ولكننا أنجزنا المهمة. لعب الفريق بشكل جيد بعد أسبوع حافل بالتدريب ولكني أعتقد أننا سنتمكن من تقديم أداء أفضل في بقية الموسم".

أتم قائلًا عن مواجهة المتصدر الشارقة في 29 مارس القادم "سنمنح اللاعبين بعض الأيام للراحة لأننا بحاجة لاسترجاع طاقتنا بعد المباريات التي خاضها الفريق هذا الموسم، وسنلعب بعض المباريات الودية لنضمن استعداد اللاعبين وجاهزيتهم للعودة إلى الدوري ومواجهة فريق الشارقة".