"الاتحاد ارتكب كارثة بعد التعاقد مع بنزيما يجب حلها قبل المونديال"

تعرف على الخطأ الكبير الذي وقع فيه نادي الاتحاد

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فجر نادي الاتحاد مفاجأة من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعدما تعاقد مع النجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد الإسباني، وحامل لقب أفضل لاعب في العالم، ولكن تراجعت نتائج النمور مؤخرًا!

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ويرى الإعلامي الرياضي عادل عصام الدين، أن نادي الاتحاد وقع في خطأ كبير، بعد التعاقد مع بنزيما، حيث لم يسلك نفس طريق ناديي النصر والهلال.

وقال عصام الدين خلال تصريحات عبر برنامج "المنتصف": "الاتحاد تعاقد مع هداف ريال مدريد وأفضل لاعب في العالم، يفترض أن يتم بناء استراتيجية على وجود بنزيما، مثلما فعل النصر مع رونالدو، وما يفعله الهلال مع نيمار".

وأضاف: "مشكلة الاتحاد والمدرب نونو سانتو هو أنه فضل عبد الرزاق حمد الله على بنزيما، وهنا حدثت الكارثة بالنادي".

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واختتم عصام الدين تصريحاته قائلًا: "أنا لو صاحب قرار سأتخذ قرارًا برحيل حمد الله فور التعاقد مع بنزيما، فالتعاقد مع أفضل لاعب في العالم وعدم الاستفادة منه مشكلة كبيرة سواء كانت الإدارة أو نونو سانتو فهناك مشكلة فنية ويجب الاعتراف بها ويجب حلها قبل كأس العالم".

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