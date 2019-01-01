رسالة إلى الاتحاديين: لا تذبحوا سييرا

هل يستحق سييرا الرحيل عن الاتحاد؟

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

حالة من الغضب تسيطر على جماهير فريق نادي الاتحاد، بعد خسارة الفريق من الحزم، بعدما كان الفريق يمتلك زمام الأمور، واستطاع الأخير أن يقلب النتيجة على العميد.

الغضب الذي يسيطر على جماهير الاتحاد، منصب ضد التشيلي لويس سييرا، المدير الفني للعميد بسبب تذبذب النتائج خلال الفترة الماضية.

الاتحاد مع سييرا خلال آخر 10 مباريات، حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في مباراتين، وخسر 4 مباريات.

تلك النتائج كانت سببًا في اهتزاز العلاقة بين سييرا والجماهير، بل وانتشرت أخبار أيضًا عن نية إدارة الاتحاد في إقالته من تدريب الفريق.

الحديث عن رحيل سييرا خلال الوقت الحالي أمر غريب، لأنه قدم الكثير للفريق منذ توليه المسؤولية، وهو ما يشفع له الاستمرار، بل ويجب دعمه من أجل العودة للمسار الصحيح للفريق.

فلنتذكر سويًا ما قدمه سييرا للاتحاد عندما جاء يتولى مهمة تدريب الفريق، وهو يصارع الهبوط الموسم الماضي في الدوري السعودي للمحترفين.

موقف لا يحسد عليه سييرا عندما تولى مهمة تدريب الاتحاد في تلك الظروف الصعبة، ولكنه أثبت أنه مدرب يمتلك إمكانيات كبيرة قادرة على قيادة الفريق لبر الأمان.

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واستطاع سييرا قيادة فريق الاتحاد إلى المباراة النهائية ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، قبل خسارتها أمام التعاون.

رد الجميل لسييرا من جانب إدارة الاتحاد، هو الصبر عليه ودعم وتجديد الثقة فيه، وذلك للعديد من الأسباب، أبرزها قدرة المدرب التشيلي على إعادة الفريق للطريق الصحيح، وأيضًا الحفاظ على الاستقرار.

ويجب على الجميع دعم سييرا بشكل قوي جدًا، وتجديد الثقة فيه، من أجل عدم هدم استقرار الفريق، والعودة للمنافسة على لقب الدوري، وأيضًا المنافسة على باقي البطولات.

والحُجة هنا هي عدم قدرة أي مدرب في قيادة الفريق الموسم الماضي سوى سييرا فقط، بمعنى تغيير المدربين لن يكون في صالح الفريق والديلي ما حدث الموسم الماضي.