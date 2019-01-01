الإنتر يُعلن تفاصيل إصابة دي فري

ضربة موجعة للإنتر

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن الإنتر تفاصيل إصابة مدافعه ستيفان دي فري والتي تعرض لها خلال مواجهة أودينيزي الأخيرة في الدوري الإيطالي.

وأوضح النادي في بيان له أن الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب أظهرت تعرضه لإصابة في العضلة الضامة لفخذه الأيمن وسيتم تقييم حالته مجددًا في الأيام القادمة.

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وفيما لم يُوضح النادي مدة غياب مدافعه الهولندي، زعمت عدة تقارير أن الموسم قد يكون انتهى بالنسبة له وأنه لن يلحق بالمباريات الثلاثة الأخيرة ضد كييفو فيرونا ونابولي وإمبولي.

يُذكر أن الإنتر يحتل المركز الثالث حاليًا في جدول ترتيب البطولة، لكنه لم يحسم بعد تأهله لدوري أبطال أوروبا القادم، إذ يُلاحقه أتالانتا وهو على بعد نقطة واحدة، ومن ثم هناك ميلان وروما ويبتعدان عنه بفارق 4 نقاط.