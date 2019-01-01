يوهان كاباي يكشف رد فعله بعد قرار النصر فسخ عقده

اللاعب عاد لفرنسا لكنه لم ينس تجربته في الإمارات

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن سانت إتيان رسميًا ضم لاعب الوسط يوهان كاباي لصفوفه في صفقة انتقال حر.

اللاعب الفرنسي سبق أن انضم لصفوف النصر الإماراتي صيف 2018 لكن النادي فسخ عقده بعد 6 أشهر فقط، وتحديدًا في يناير 2019، ليبقى دون نادٍ خلال الأشهر الـ8 الأخيرة.

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وقد تحدث خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه في سانت إتيان عن مشاعره ورد فعله تجاه قرار النصر، قائلًا "كانت المرة الأولى التي أعيش بها دون نادٍ".

"حاولت الحفاظ على طموحي وأهدافي. أحيانًا أتساءل لم فعلوا هذا؟ كان مازال لدي عام في عقدي معهم".

أضاف "بدأت أبحث عن تحدٍ جديد حين أخبرني النادي أنهم لم يعد يرغب بتواجدي معه. سألت نفسي "هل سيهتم نادٍ آخر بالتعاقد معي؟ تسلل الشك إلى نفسي قليلًا، لكن لم أسمح لها بالازدياد. أدرك ما الذي يعنيه البقاء دون نادٍ. في النهاية حصلت على المكافأة بالتعاقد مع سانت إتيان".

"أنا على ما يُرام، علمت بجد في الأشهر الستة الأخيرة، كنت مازلت في ناديي السابق حين تدربت فرديًا. استعددت جيدًا هذا الصيف لأنضم لفريقي الجديد وأنا في حالة بدنية جيدة. أفتكر الكرة قليلًا، لكن هذا سيعود سريعًا جدًا. أنا متحمس ولدي إصرار كبير، والبقية ستأتي".

يُذكر أن كاباي وخلال تواجده في الإمارات لم يلعب مع النصر سوى 12 مباراة سجل خلالها هدف واحد وصنع اثنين.