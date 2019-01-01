مارفيك يُشيد بالتزام وحماس لاعبي الإمارات قبل مواجهة ماليزيا

مدرب الأبيض يتحدث عن مواجهة ماليزيا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أشاد بيرت فان مارفيك المدير الفني لمنتخب الإمارات بالتزام وحماس اللاعبين خلال المعسكر الإعدادي لمواجهة ماليزيا في التصفيات الآسيوية المشتركة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ولم تلعب الإمارات خلال الجولة الأولى من التصفيات فيما نجحت ماليزيا في هزيمة إندونيسيا في جاكرتا بنتيجة 3-2.

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المدرب الهولندي أكد على صعوبة مباراة الغد في كوالالمبور، مضيفًا "المباراة لن تكون سهلة، لكن اللاعبين يتمتعون بحماس كبير، أحب ما يُقدمه اللاعبون من أداء قوي في التدريبات وروح قتالية وحماس كبير".

"منحنا الجميع الفرصة للتواجد معنا في معسكرات المنتخب الثلاثة، تم الاستقرار حاليًا على العناصر التي ستخوض المباراة ونحن نعمل معًا منذ أسبوعين، لعبنا مباراتين وديتين وسعيد بالحماس والجدية والالتزام الواضح من جميع اللاعبين".

"الكل يتحمل المسؤولية ويُدرك أن المهمة ليست سهلة. مشوار التصفيات طويل ويحتاج لصبر وتضحيات".

أضاف حول اللقاء القادم "كنت هنا سابقًا مع المنتخب السعودي وحققنا الفوز على نفس الملعب، أسعى الآن لتكرار نفس المشهد مع المنتخب الإماراتي، ثقتي كبيرة باللاعبين".

وأتم مارفيك تصريحاته بالإشادة بالمنتخب الماليزي والتأكيد على سرعته وامتلاكه لاعبين بقدرات ممتازة ورغبته استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية.

