عموري: الفوز 10-0 على ماليزيا من الماضي، أمامنا مباراة صعبة

لاعب الأبيض يتحدث عن مواجهة ماليزيا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

حذر عمر عبد الرحمن "عموري" نجم منتخب الإمارات من الاستهانة بالمنتخب الماليزي، موضحًا أن الفوز عليه عام 2015 بنتيجة 10-0 أصبح جزءً من الماضي وأن اللقاء القادم سيكون مختلفًا تمامًا.

ولم تلعب الإمارات في الجولة الأولى من تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، فيما عادت ماليزيا بانتصار مثير على إندونيسيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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عموري وصف الأجواء داخل المعسكر الأبيض بالجادة والإيجابية، موضحًا أن اللاعبين تعلموا من أخطاء الماضي وسيلعبون كل مباراة بهدف الفوز والتقدم خطوة في مشوار التصفيات.

لاعب الجزيرة الإماراتي أشاد بالعلاقة بين المدرب بيرت فان مارفيك واللاعبين، مؤكدًا التزام الجميع داخل خارج الملعب ورغبتهم بالظهور بشكل ممتاز في المباراة الأولى في التصفيات ومطالبًا الجماهير بالحضور والتشجيع وتقديم الدعم اللازم.

مضيفًا "أمضينا أسبوعًا في ماليزيا تقريبًا وتلك فترة كافية للتعود على الأجواء، أصعب ما في كرة القدم هي البداية ولكننا بإذن الله على قدر المسؤولية. المباراة الأخيرة أمام ماليزيا كانت في الماضي، كرة القدم الآن تطورت كثيرًا ولا يوجد منتخب ضعيف في آسيا".

"المنتخب الماليزي يمتاز بالسرعة ويمتلك لاعبين أصحاب مهارة جيدة، سندخل اللقاء بكامل الاحترام لهم ولجماهيرهم التي من المتوقع أن تملأ المدرجات وتنتظر نتيجة إيجابية من منتخبها".

وأتم لاعب الهلال السعودي السابق تصريحاته بالتأكيد على جاهزيته لخدمة المنتخب سواء بدأ المباراة أم جلس على مقاعد البدلاء، مؤكدًا أن القتال والبحث عن النقاط الثلاثة هي هدف الجميع بغض النظر عن أسماء التشكيل الأساسي والبدلاء.