مدير منتخب الإمارات: الوجوه الجديدة أبرز مكاسب مباراة ماليزيا

إسماعيل راشد يتحدث عن مكاسب مواجهة الإمارات أمام ماليزيا في تصفيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال إسماعيل راشد مدير منتخب الإمارات أن الوجوه الجديدة التي منحها المدرب بيرت مارفيك الفرصة خلال مواجهة ماليزيا هي أبرز مكاسب اللقاء.

وحققت الإمارات الفوز على ماليزيا في كوالالمبور ضمن تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، وقد أشرك المدرب الهولندي 5 وجوه جديدة خلال اللقاء.

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راشد تحدث لصحيفة البيان قائلًا "إن ميزة العمل الحالي تمزج ما بين خبرة عدد من النجوم وبين العناصر الشابة التي تنال الفرصة لأول مرة، وهذا يمنح المنتخب قوة دفع قوية خلال المنافسات الحالية للتصفيات المشتركة، التي يشارك فيها الأبيض بدافع التأهل وتحقيق طموحات الجماهير وكسب ثقتهم من خلال تحقيق الفوز وحصد النقاط وهي الأهم في أي بطولات".

"لذلك أتمنى من جماهيرنا الوفية دعم الفريق واللاعبين والعناصر الجديدة، وتحفيزهم للعطاء بشكل أكبر سعيًا لتحقيق الفوز واجتياز المرحلة الأولى من التصفيات، والتي تعتبر الهدف الأول لنا حاليًا".

واعترف راشد أن أداء الأبيض في الشوط الأول من المباراة لم يكن جيدًا نظرًا لرهبة البداية التي عانى منها بعض العناصر الشابة والتي أدت لارتباكهم في الملعب، بجانب الهدف المباغت الذي استقبله الفريق بعد 33 ثانية من صافرة البداية.

مشيدًا بتعامل الجهاز الفني مع اللاعبين بين شوطي اللقاء ونجاحه في إعادة الثقة لهم وتحفيزهم لبذل جهد أكبر خلال الشوط الثاني، وهو ما جعل الأداء يتحسن كثيرًا ومنح المنتخب الفوز والنقاط الثلاثة.

وأتم إسماعيل راشد مؤكدًا على أهمية عودة النجم عموري للمنتخب بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن الأبيض طويلًا.