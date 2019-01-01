لجنة فض المنازعات تؤجل قضية الوحدة ضد باتنا لأكتوبر القادم

الوحدة تقدم بشكوى ضد مراد باتنا لتوقيعه لنادي الجزيرة الإماراتي دون علم النادي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أجلت لجنة فض المنازعات في الاتحاد الإماراتي لكرة القدم من جديد قضية نادي الوحدة ضد لاعبه السابق المنتقل للجزيرة مراد باتنا.

وأعلنت اللجنة تأجيل القضية إلى الـ14 من أكتوبر القادم لمنح الفرصة لمحامية اللاعب المغربي تصديق الوكالة الخاصة بها.

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وقال عيسى الحوسني رئيس لجنة فض المنازعات لقناة أبو ظبي الرياضية حول اجتماع اليوم "بحثنا اليوم 4 قضايا من ضمنها شكوى الوحدة ضد مراد باتنا، وقد حضر ممثل الجزيرة ومحامية اللاعب لكنها كانت تحمل توكيلًا غير مصدقًا نظرًا لعملها حسب اللوائح الأوروبية، ولكن لوائحنا الداخلية تتطلب تصديق الوكالة ولذا منحناها فرصة لتصديقها".

وحول عدم حضور ممثل الوحدة للاجتماع للمرة الثالثة، قال الحوسني "أعتقد أن نادي الوحدة اكتفى بالشكوى التي تقدم بها ضد اللاعب، وبالدفوع القانونية التي استندوا عليها في الشكوى والتي كرروها في مذكرتهم الجوابية على نادي الجزيرة، وبهذا أصبح مراد باتنا هو المطلب بالرد على الشكوى".

"سنمنح المحامية بعد أن تُقدم الوكالة الرسمية الوقت اللازم للاطلاع على الشكوى ومن ثم سنرى دفاعها، وإن كان تركيزها اليوم في دفاعها على أن لجنة فض المنازعات المحلية لا يجوز لها الفصل في تلك الشكوى نظرًا لوجود شكوى من اللاعب ضد نادي الوحدة لدى لجنة فض المنازعات الدولية".

يُذكر أن باتنا فسخ عقده مع الوحدة من جانب واحد وانضم لفريق الجزيرة في صفقة انتقال حر، ويُطالب الوحدة بحقه في اللاعب كونه مرتبط معه بعقد ينتهي صيف 2020.