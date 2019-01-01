ليكو: الجماعية لا الأجانب هي سبب الفوز على الجزيرة

العين سحق الجزيرة 3-0

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

حقق العين انتصارًا كبيرًا على مستضيفه الجزيرة بنتيجة 3-0 في ثالث جولات كأس الخليج العربي الإماراتي يوم أمس

وشهد اللقاء الذي أقيم على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة تألقًا لافتًا لأجانب العين، إذ سجل كايو كانيدو الهدفين الأول والثاني فيما أضاف جمال معروف الثالث.

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وقد دفع هذا رجال الصحافة والإعلام لسؤال المدرب الكرواتي عن الفارق الذي صنعه الأجانب خلال اللقاء، فأجاب "عندما نتحدث عن صناعة الفارق، فمن الصعب أن نحصره في مردود اللاعبين الأجانب في مباراةٍ واحدةٍ".

أضاف حسبما نقلت قناة دبي الرياضية "تقييم الأداء يجب أن يكون بعد مرور 3 أشهرٍ على الأقل، بينما السبب في الفوز على الجزيرة يكمن في الأداء الجماعي، والتنفيذ الجيد للعمل التدريبي".

"إنني كمدربٍ لا أنظر للنتيجة بقدر ما أهتم بالأداء. قدّم فريقي أداء جيدًا منذ صافرة البداية وحتى نهاية المباراة، وكنا الفريق الأفضل على مدار الشوطين".

الفوز رفع رصيد العين إلى 4 نقاط من مباراتين، فيما توقف رصيد الجزيرة عند 3 نقاط من 3 مباريات.

وتُستكمل مباريات كأس الخليج العربي الإماراتي مساء اليوم بمباراة الوحدة ضد بني ياس وعجمان أمام الشارقة وأخيرًا مباراة القمة التي تجمع النصر مع شباب الأهلي في ديربي دبي.