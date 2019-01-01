عبد الله بن مساعد: وجود اللاعب السعودي في البريميرليج حلم وسيتحقق

مالك شيفلد يونايتد عبد الله بن مساعد يتمنى التعاقد مع فهد المولد ويعد بضم لاعبين سعوديين للعب في البريميرليج

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال عبد الله بن مساعد مالك نادي شيفلد يونايتد الإنجليزي أن تواجد اللاعبين السعوديين في البريميرليج حلم وسيتحقق.

وكان بن مساعد قد ربح قضيته ضد شريكه البريطاني السابق ليُصبح المالك الوحيد لشيفلد يونايتد الناشط في الدوري الإنجليزي الممتاز.

رسميًا - الأمير عبد الله بن مساعد آل سعود المالك الوحيد لشيفلد يونايتد

وقد تحدث لإذاعة يو أف أم السعودية موجهًا شكره للقضاء البريطانية ومؤكدًا أن المحكمة استمرت 18 شهرًا وكانت شاقة للغاية، وكاشفًا أنه تلقى الحكم ليلة مباراة تشيلسي لكنه كان ممنوعًا من نشره.

وحول اللاعبين السعوديين، قال رئيس هيئة الرياضة العامة السعودية السابق "وجود اللاعب السعودي في البريميرليج حلم وسيتحقق، خسرنا تواجد فهد المولد في شيفلد بسبب الإيقاف".

أضاف "الآن أصبح للسعوديين نادٍ في البريميرليج، علاقتي مع المدرب رائعة، وسنشتري أرض النادي وعدة مبانٍ حولها بمبلغ 40 مليون جنيه إسترليني لطمأنة الجماهير، الجمهور لا يهمه مالك النادي بل نتائج الفريق".

يُذكر أن فهد المولد أوقف لمدة عام منذ مايو 2019 بسبب ثبوت تعاطيه المنشطات خلال موسم 2018-2019، ومن المقرر أن يعود لتدريبات الاتحاد في مارس القادم.