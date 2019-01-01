مشرف منتخب الإمارات: مارفيك مدرب كبير ومواجهة ماليزيا صعبة

حسن سهيل يتحدث عن مارفيك

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

أكد حسن سهيل مشرف منتخب الإمارات، على أن إقامة 3 معسكرات، استعدادًا للتصفيات المشتركة، ليس بالأمر الكثير، لأن هناك منتخبات تستعد لتلك التصفيات منذ 3 أو 4 سنوات.

حسن سهيل قال خلال تصريحات صحفية: "المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك، مدرب الإمارات، يحتاج إلى وقت كافٍ للتعرف على لاعبيه، لاسيما وأن لدينا منتخبًا يمر بمرحلة إحلال وتجديد".

مشرف الأبيض تابع: "فان مارفيك اسم كبير في عالم التدريب، ولديه منهجية في التعامل مع اللاعبين، وإيصال الفكرة إليهم في أسرع وقت".

سهيل أردف: "مارفيك بات مقربًا من اللاعبين الآن، ولديه انضباط عالٍ جدًا ويعتمد فلسفة الأرة الواحدة بين جميع أفراد المنتخب".

وعلق سهيل على غياب أحمد خليل عن المنتخب، حيث قال: "غياب خليل لن يؤثر، لأن المدرب يمتلك أكثر من خيار، ولم يخرج من حسابات مارفيك، ولكنه يمر بظروف خاصة، الأمر الذي جعل الجهاز الفني يفضل استبعاده حاليًا".

واختتم سهيل تصريحاته، متحدثًا عن مواجهة ماليزيا، حيث قال: "مواجهة ماليزيا لن تكون سهلة، فهو منتخب متطور، ويمتلك لاعبين تم تجنيسهم، ولاعبنا سيكونوا على قدر المسؤولية، ونحن جاهزون لركلة البداية".

منتخب الإمارات سيواجه ماليزيا في مباراة الجولة الأولى ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، مساء يوم الثلاثاء المقبل.