الإمارات تمنح رونالدو التأشيرة الذهبية لعشر سنوات

ستة رياضيين حصلوا آخرين على التأشيرة مع رونالدو

حصل كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي على جائزة أفضل لاعب في السنة من الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم.

وكان مجلس الوزراء الإماراتي، قد أقر في وقت سابق منح تصاريح إقامة طويلة الأجل، للمبدعين ورجال الأعمال والعلماء، لتأثيرهم على المجتمع.

وكما أعلن مجلس الوزراء، أن الرياضيين الواعدين في الإمارات سيكونون مؤهلين للحصول على التأشيرات الذهبية، بعد الموافقة على الإقامة الجديد خلال الأسبوع الأول من فبراير الجاري.

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اللاعب البرتغالي، حصل على تأشيرة الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، لعشر سنوات قادمة.

ويعتبر رونالدو دائم الزيارة للإمارات وتحديداً، دبي الذي يقضي فيها الكثير من إجازاته، وأشار في أكثر من مقابلة صحفية إلى أن الإمارات من البلاد المحببة إلى قلبه.

وفي سياق متصل، حصل ستة رياضيين آخرين على الإقامة الذهبية، وهم لويس فيجو، روبيرتو كارلوس، بول بوجبا، ميراليم بيانيتش، روميلو لوكاكو، بالإضافة إلى نجم التنس ديوكوفيتش.

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جدير بالذكر أن صاحب الـ 35 عاماً، توج في الإمارات خلال ديسمبر الماضي بجائزة جلوب سوكر كأفضل لاعب في عام 2019.