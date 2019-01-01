رغم التفوق التاريخي للإمارات - هل يكرر تايلاند مفاجأة 2004؟

من سيحقق الانتصار في مواجهة الإمارات وتايلاند؟

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

يستعد منتخب الإماراتي لمواجهة نظيره التايلاندي، في الجولة الرابعة، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023، مساء غدٍ الثلاثاء.

المنتخب الإماراتي يسعى لتحقيق الانتصار على نظيره التايلاندي، وذلك من أجل مواصلة تصدر المجموعة السادسة، والتي يحتلها برصيد 6 نقاط.

ولم ينجح الأبيض الإماراتي من تحقيق الفوز على تايلاند منذ عام 2016، حيث تواجه المنتخبين في مناسبتين تعادلا فيهما.

آخر فوز للإمارات على تايلاند في السادس من أكتوبر عام 2016، انتهت بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، بالتصفيات المؤهلة لمونديال 2018.

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أما عن المنتخب التايلاندي، فحقق آخر فوزًا على المنتخب الإماراتي يوم 13 أكتوبر 2004، بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد.

11 مباراة جمعت بين الإمارات وتايلاند، حقق فيهم الأبيض الفوز في 6 مواجهات، بينما انتصر الخصم في مواجهتين، وانتهت 3 مباريات بالتعادل.

المباراة القادمة بين الإمارات وتايلاند ستقام على ملعب "تاماسات"، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت أبو ظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة.